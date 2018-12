Berlin (www.aktiencheck.de) - Wenn es nach einer aktuellen Prognose der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich geht, einer Dachorganisation der Zentralbanken, dann müssen sich Anleger in den kommenden Monaten warm anziehen, so die Experten von LYNX Broker. Sie bezeichne die Kursstürze der letzten Zeit als einen Vorgeschmack darauf, was angesichts der aktuellen Lage an den Finanzmärkten noch kommen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...