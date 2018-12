Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands beunruhigt OeNB-Chef und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny derzeit noch mehr als etwa der anstehende EU-Ausstieg der Briten ("Brexit") oder die politische Entwicklung in Italien. "Wenn ich ganz ehrlich bin, am meisten Sorgen macht mir Deutschland", räumt er in einem Interview mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...