Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG erwirbt weiteres Bürogebäude in Neu-Ulm (Bayern) DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG erwirbt weiteres Bürogebäude in Neu-Ulm (Bayern) 19.12.2018 / 13:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Diok RealEstate AG (Diok) hat heute einen Kaufvertrag über ein langfristig vermietetes Bürogebäude in Neu-Ulm (Bayern) unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Gebäude ist für 11 Jahre an ein marktführendes Unternehmen aus der Pharmabranche vermietet. Es verfügt über 12.000 Quadratmeter vermietete Nutzfläche und ein Grundstück mit einer Größe von 21.600 Quadratmetern. Darüber hinaus verfügt es über eine Baureserve von mehreren tausend Quadratmetern und bietet somit weiteres Entwicklungspotenzial. Das Gebäude ist seit der Erstellung 1992 an den jetzigen Nutzer vermietet und wird als Stammsitz mit mehreren hundert Mitarbeitern genutzt. Der Verkehrswert der Liegenschaft beläuft sich auf EUR 23,5 Mio. und basiert auf einer aktuellen Nettokaltmiete in Höhe von EUR 1,47 Mio. Die Transaktion steht noch unter einer aufschiebenden Bedingung, die Parteien gehen aber von einer Aufhebung dieser aufschiebenden Bedingung innerhalb des ersten Quartals 2019 aus. Diok wurde juristisch von Raschke, von Knobelsdorff, Heiser beraten, das Objekt wurde durch Cubion Immobilien AG - Partner der NAI Apollo Group -vermittelt. Mit dem Erwerb der Liegenschaft in Neu-Ulm wächst das Gesamtportfolio auf eine Größe von ca. 53.000 Quadratmetern sowie eine Jahresnettokaltmiete von mehr als EUR 5,4 Mio. Der Verkehrswert des gesamten Portfolios beträgt aktuell rund EUR 87 Mio. und erwirtschaftet bereits heute eine Anfangsrendite von 6,22% vor Leverage. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) des Portfolios beträgt 5,94 Jahre und die durchschnittliche Miete lediglich EUR 8,93 pro Quadratmeter. Das Portfolio bietet somit noch deutliches Entwicklungspotenzial. Markus Drews, Vorstand der Diok "Wir freuen uns, dass wir unsere Einkaufsqualitäten erneut unter Beweis stellen konnten. Unser starkes Netzwerk bringt uns regelmäßig interessante Gelegenheiten, die über ein sehr attraktives Risiko-Renditeprofil verfügen. Mit der jüngsten Akquisition wachsen wir zudem in der prosperierenden Region Ulm und Neu-Ulm, in der wir bereits zwei weitere Objekte besitzen. Die Immobilie hat uns vom ersten Moment begeistert und verfügt darüber hinaus mit der Baureserve über weiteres Wertschöpfungspotenzial. Das Objekt passt daher sowohl in unser Core-, als auch in unser Value-Add-Portfolio. 2019 werden wir unser Wachstum weiter fortsetzen und sogar noch beschleunigen. Weitere interessante und hoch rentierliche Objekte sind bereits in der Ankaufsprüfung." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Von-Werth-Str. 1 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760273 19.12.2018 ISIN DE000A2NBY22 AXC0172 2018-12-19/13:42