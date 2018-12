Der Brexit ist weiter das beherrschende Thema in der Europäischen Union. Mittlerweile ist die Stimmung bereits so stark hochgekocht, dass die britische Regierung 3.500 Soladaten in Wartestellung bringt, um für ein mögliches Brexit-Chaos vorbereitet zu sein. Prof. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts a.D., hatte am 17.12.2018 um 18.00 Uhr in der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität in einem Vortrag beschrieben, warum es in diesem Zusammenhang keine Lösung geben wird. Egal, ... (Nachrichten-Fabrik)

Den vollständigen Artikel lesen ...