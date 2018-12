Bereits vor einigen Wochen teilte K+S mit, dass man vom Niedrigwasser am Verbundwerk Werra weniger stark betroffen sei. Dies scheint sich nun auch zu bewahrheiten. Der Regen hat nämlich zu steigenden Pegeln geführt und damit die Produktion nicht großartig belastet. Die Kaliwerke in der Gegend um Merkers leiten das bei der Produktion entstehende Abwasser in die Werra um und sind hier auf einen entsprechenden Wasserstand angewiesen.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Kurs bleibt weiter niedrig!

Trotz ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...