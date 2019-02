Die Symrise -Aktien haben am Freitag eine Kapitalerhöhung des Herstellers von Duftstoffen und Aromen gut weggesteckt. Sie stiegen kurz nach der Eröffnung um 1,03 Prozent auf 74,34 Euro. Das Geld fließt in die Übernahme des US-Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten ADF/IDF. Analysten hatten den damit verbundenen Ausbau des Wachstumsgeschäfts mit Inhaltsstoffen für Heimtiernahrung in der vergangenen Woche bereits gelobt. Zudem kam die Kapitalerhöhung nicht überraschend. Einige Marktakteure hätten sogar mit einer etwas größeren Anteilsverwässerung gerechnet, begründete ein Händler den Kursanstieg./mis/fba

