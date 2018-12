Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach dem angekündigten Joint-Venture zwischen GlaxoSmithKline (GSK) und Pfizer für rezeptfreie Medikamente auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die angestrebte Marge des Gemeinschaftsunternehmens bis 2022 und schrieb: Dies untermauere seine Ansicht, dass Reckitt Benckiser derzeit übermäßig viel verdiene. Die Margen des Herstellers von Reinigungsprodukten und Drogerieartikeln dürften sinken./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2018 / 03:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-12-19/13:48

ISIN: GB00B24CGK77