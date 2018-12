Mainz (ots) -



Magische Momente für die ganze Familie: Das ZDF hat an Weihnachten sechs Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren in Spielfilmlänge sowie bekannte Märchen und Klassiker im Programm.



Am vierten Adventssonntag, 23. Dezember 2018, 15.30 Uhr, bildet der Spielfilm "Pauls Weihnachtswunsch" von Regisseurin Vivian Naefe den Auftakt zur neuen ZDF-Weihnachtsreihe "Magische Momente". In den Hauptrollen spielen Jeremy Miliker, Petra Schmidt-Schaller, Axel Stein und Matthias Koeberlin.



In der Sendereihe "Märchenperlen" zeigt das ZDF an Heiligabend, 24. Dezember 2018, 15.05 Uhr, die Premiere von "Der süße Brei". In der Verfilmung des Grimm'schen Märchens spielen Svenja Jung und Merlin Rose in den Hauptrollen. Das Drehbuch stammt von Anja Kömmerling und Thomas Brinx. Bereits um 9.15 Uhr an Heiligabend feiern "Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt". Der Familienfilm mit Stefan Kurt und Marianne Sägebrecht basiert auf den Kinderbüchern des schwedischen Autors Sven Nordqvist.



Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2018, stehen drei weitere TV-Premieren auf dem ZDF-Programm: Um 8.20 Uhr läuft das 25-minütige Animationsspecial "Räuber Ratte" nach dem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Um 10.15 Uhr verzaubert die kleine Hexe Bibi in dem Kino-Erfolg "Bibi & Tina - Tohuwabohu total" Schloss Falkenstein und seine Bewohner. Und um 15.05 Uhr wird die Free-TV-Premiere "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" nach dem gleichnamigen Roman von James Krüss zu sehen sein, unter anderen mit Arved Friese, Justus von Dohnányi und Axel Prahl.



Alle Filme stehen auch in der ZDFmediathek zur Verfügung.



