Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Aktienbewertung liege nun ein niedrigerer Treibstoffpreis zugrunde, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich arbeitete er aber auch den sich eintrübenden Ausblick für das Wirtschaftswachstum in Großbritannien und der EU in seine Schätzungen für den irischen Billigflieger ein./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 13:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 13:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-12-19/13:55

ISIN: IE00BYTBXV33