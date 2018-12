Hamburg (ots) -



Noch auf der Suche nach Geschenken? Wer nimmt sich nicht jedes Jahr wieder vor, sich rechtzeitig Gedanken über Geschenkideen zu machen? Und dann ist plötzlich der dritte Advent vergangen und man hat immer noch nicht alles beisammen! Die in den CinemaxX Kinos erhältlichen, hochwertigen Geschenkboxen im Look einer Filmdose bieten auch wenige Tage vor dem Fest eine großartige Möglichkeit seine Liebsten zu beschenken. Auch für Last-Minute-Shopper, die es nicht mehr ins Kino schaffen, hält CinemaxX die perfekte Lösung parat: Ab sofort gibt es auf www.cinemaxx.de/shop die Kinogutscheine zum Selbstausdrucken, ganz einfach am heimischen Computer!



Für unvergessliche Weihnachtstage und einen tollen Start ins neue Jahr hat CinemaxX die neuesten Filmtipps zusammengestellt:



"Aquaman" (ab 20. Dezember im CinemaxX)



Er ist Mittler zwischen zwei Welten, ohne von seinem Schicksal zu wissen: Arthur wächst als Sohn von Thomas Curry relativ normal auf. Seine Mutter jedoch ist Königin Atlanna und damit ist Arthur rechtmäßiger Thronfolger des verborgenen Königreichs Atlantis. Zusammen mit Mera macht sich Arthur auf die lebensgefährliche Suche nach dem Zugang zu Atlantis - nur um festzustellen, dass dies nur der erste Schritt eines Abenteuers ist, das seine Vorstellung übertrifft. Denn Atlantis selbst ist in Aufruhr, erbitterte Rivalen machen Arthur seinen Thron streitig und er entdeckt erst langsam seine spektakulären Fähigkeiten. Vor allem aber setzen dunkle Kräfte alles daran, sowohl unsere Welt als auch Atlantis durch Naturkatastrophen epochalen Ausmaßes ins Chaos zu stürzen. Das Schicksal von Milliarden Menschen und Atlantern liegt urplötzlich in den Händen von Arthur Curry.



"Mary Poppins' Rückkehr" (ab 20. Dezember im CinemaxX)



Jahre sind vergangen, seitdem die Banks-Kinder mit ihrer Nanny Mary Poppins die wildesten Abenteuer erlebten. Inzwischen sind Michael und seine Schwester Jane erwachsen und die Erinnerungen an die bunte Vergangenheit verblassen im harten Alltag immer mehr. Jane unterstützt ihren Bruder und seine drei Kinder Annabel, Georgie und John wo sie kann, doch ein persönlicher Verlust versetzt der Familie einen weiteren Tiefschlag. Wie durch ein Wunder verhakt sich Mary eines Tages im alten Drachen der Banks, als die Kinder ihn gemeinsam mit Jack steigen lassen. Einen besseren Zeitpunkt hätte die ehemalige Nanny gar nicht treffen können, denn sie und ihre magischen Fähigkeiten werden dringend gebraucht.



"Kalte Füße" (ab 10. Januar im CinemaxX)



Irgendwas ist schiefgelaufen: Eigentlich wollte der Kleinkriminelle in die Villa von Raimund einbrechen und den Schlaganfall-Patienten ausrauben. Denn ein paar Ganoven, bei denen er noch Schulden offen hat, sitzen ihm im Nacken und wollen Geld sehen. Doch durch eine Verwechslung wird Denis für Raimunds Krankenpfleger gehalten. An eine Flucht ist nicht zu denken, denn Raimunds Enkeltochter Charlotte steht plötzlich da und draußen tobt ein Schneesturm. Also spielt Denis die Rolle des Pflegers, sehr zum Missfallen seines Pflegeobjekts. Denn Raimund hat den Braten längst gerochen und versucht sich mit allen Mitteln gegen Denis zu wehren. Ein Katz-und-Maus-Spiel in der eingeschneiten Villa beginnt.



"Chaos im Netz" (ab 24. Januar im CinemaxX)



Ralph und seine Freundin Vanellope stürzen sich nach einem unglücklichen Unfall ins Internet, um dort nach einem Ersatzteil für Vanellopes Videospiel zu suchen. Doch die Weiten des Internets sind unergründlich und ständig ändert sich alles. Wo sollen sie mit ihrer Suche nur beginnen? Noch dazu begegnen die beiden Freunde seltsamen Figuren, die ihnen nicht immer wohlgesonnen sind. Der Ausflug ins Netz scheint bald im Chaos zu enden.



