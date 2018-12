BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den im Sommer übernommenen Anteil an dem Stromnetzbetreiber 50Hertz rasch verkaufen. Das kündigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin an. Der Anteil von 20 Prozent werde "in den nächsten Monaten wieder privatisiert", sagte der CDU-Politiker.

Mit Hilfe der staatlichen KfW-Bank hatte die Regierung im Sommer den Einstieg des staatlichen Netzgiganten SGCC aus China vereitelt. Die Entscheidung wurde seinerzeit als Wende im Umgang mit chinesischen Investoren in Deutschland gewertet. Nach den Worten Altmaiers war der abgewehrte Einstiegsversuch auch der Anlass, die Außenwirtschaftsverordnung strenger zu verfassen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch, dass in sensiblen Bereichen der Wirtschaft die Behörden nun bereits prüfen müssen, wenn ausländische Investoren aus Nicht-EU-Staaten 10 Prozent eines deutschen Unternehmens kaufen wollen. Bisher lag die Schwelle bei 25 Prozent.

50Hertz betreibt das Höchstspannungsnetz im Osten Deutschlands und im Raum Hamburg. Die Mehrheit an dem Unternehmen hält der belgische Netzkonzern Elia.

December 19, 2018 07:38 ET (12:38 GMT)

