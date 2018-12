Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 545 Euro belassen. Die Kursverluste seit der Umsatzwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos seien ungerechtfertigt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beide Unternehmen seien nur begrenzt vergleichbar. Der deutsche Sportartikelhersteller dürfte weiterhin beim Gewinnwachstum überzeugen, weshalb die Kursverluste eine Einstiegschance eröffneten./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-12-19/14:09

ISIN: DE0006969603