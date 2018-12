Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat rund 6.000 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.Über alle bewerteten Fonds betrage die Top-Rating-Quote derzeit 34,4%. Somit halte rund ein Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds ein Top-Rating.Der größte Fonds mit einem Upgrade sei in diesem Monat der Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth (ISIN LU0353248106/ WKN A0Q602). Der rund 3,6 Mrd. Euro schwere Fonds aus der Peergroup "Aktien Nordamerika" werde von Paul Cloonan und Andrew Acheson gemanagt. Der Fonds sei erstmals im Jahr 2013 von Scope bewertet worden und habe aus dem Stand das Spitzenrating (A) erhalten. Dieses habe der Fonds jedoch im Jahr 2016 eingebüßt. Nach einigen Anläufen in diesem Jahr sei nun der erneute Sprung in den Spitzenbereich (A) gelungen. Wesentlich verantwortlich für die aktuelle Rating-Verbesserung sei, dass die im Peergroup-Vergleich ohnehin schon geringe Volatilität im Jahr 2018 weiter gesunken sei. ...

