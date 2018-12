Elon Musk hat in einer Teströhre das unterirdische Transportsystem Loop seiner Boring Company vorgestellt. Anders als erwartet wurde in dem Zuge jedoch noch kein autonomes E-Shuttle, sondern am Beispiel des Tesla Model X eine Nachrüstlösung für autonome Elektroautos präsentiert. Konkret sind an dem Fahrzeug ausklappbare waagerechte Stützräder montiert worden, die das E-Auto in dem schmalen Tunnel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...