Ledger wird Crypto.com Pay als Zahlungsweise im Ledger.com (https://www.ledger.com/) Onlineshop anbieten



Crypto.com (http://www.crypto.com), die zukunftsweisende Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, und Ledger (https://www.ledger.com/), ein führender Anbieter von Sicherheits- und Infrastrukturlösungen für Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen, gaben heute das Unterzeichnen eines Memorandum of Understanding (MOU) bekannt, dass Ledger Zahlungen mit Crypto.com Pay, einer auf der Crypto.com Chain basierenden Zahlungsoption für Kryptowährungen, unterstützen wird.



Sobald Crypto.com Pay in den Onlineshop von Ledger integriert worden ist, werden Kunden die Option haben, Ledger Produkte mit der von Ihnen bevorzugten Kryptowährung unkompliziert und sicher bezahlen zu können sowie Cashback Rewards aus dem Network zu erhalten. Zahlungen können mit der Crypto.com Wallet & Card App durchgeführt werden, indem Kunden zunächst auf den Pay-Button in der App drücken, dann einen speziellen QR-Code vom Ledger Onlineshop abscannen und abschließend die von Ihnen bevorzugte Kryptowährung zur Zahlung des Kaufbetrags in der App auswählen.



Éric Larchevêque, CEO von Ledger sagte: "Unsere Kunden sehen die Alltagstauglichkeit von Kryptowährungen und als ein führender Hardware Wallet Anbieter für Kryptowährungen ist es ein natürlicher nächster Schritt für uns, nun eine Zahlungsoption für Kryptowährungen anzubieten. Wir unterstützen Crypto.com in ihrer Vision, Kryptowährungen in jedes Portemonnaie zu bringen. Wir sind überzeugt davon, dass diese neue Zahlungsoption genau das ist, was unsere Kunden wollen."



Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von Crypto.com, sagte: "Wir haben die Crypto.com Chain entwickelt, da wir eine Notwendigkeit in der Branche ausgemacht haben: In Kryptowährungen zahlen und bezahlt werden zu können, überall und kostenlos. Die Crypto.com Chain bietet einen großen Mehrwert für Verkäufer und Kunden und wird die weltweite Adoption von Kryptowährungen beschleunigen. Wir sind sehr erfreut, dass wir auf die Unterstützung von Ledger bauen können, einer der wohl respektiertesten Marken der Branche, während wir die Crypto.com Chain weiterentwickeln und im Markt einführen."



Mit Crypto.com Pay können Verkäufer Gebühren sparen bei Zahlungen in Kryptowährungen, online und offline. Kunden erhalten Cashback Rewards, wenn sie mit Kryptowährungen bezahlen.



Weitere Details zum Start von Crypto.com Pay werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Erfahren Sie mehr über die Crypto.com Chain unter: https://crypto.com/en/chain.html



Über Ledger



Leger wurde 2014 gegründet und ist ein führender Anbieter von Sicherheits- und Infrastrukturlösungen für Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen. Mit Geschäftssitzen in Paris und San Francisco, beschäftigt Ledger ein Team von 82 Mitarbeitern, die eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen entwickeln, um Kryptowährungsguthaben für Einzelpersonen und Unternehmen sicher aufzubewahren - u.a. mit den Ledger Hardware Wallets, die bereits in 165 Länder weltweit verkauft werden. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte http://www.ledger.fr



Über Crypto.com



Crypto.com wurde 2016 gegründet, um die weltweite Adoption von Kryptowährungen zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Produkten zählen: Crypto.com Wallet & Card App, Kryptowährungen kaufen, verkaufen und mit Kryptowährungen bezahlen; MCO Visa Karte, aus Metall und ohne Jahresgebühren; Crypto.com Chain, mit Kryptowährungen zahlen und bezahlt werden, überall und kostenlos. Crypto.com hat seinen Hauptsitz in Hongkong und beschäftigt über 120 Mitarbeiter. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte http://www.crypto.com



