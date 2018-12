Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,00 Euro belassen. Der geplante Verkauf der Sparte FRP durch den Kupferkonzern sollte realisierbar sein, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine entsprechende Entscheidung der EU-Behörden und die Ernennung eines neuen Vorstandschefs könnten der Aktie Impulse geben./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-12-19/14:14

ISIN: DE0006766504