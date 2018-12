Rostock (ots) -



Dreifachpremiere in Santa Cruz de Tenerife: AIDA Cruises begrüßt die ersten Gäste zur Weihnachtsreise an Bord. Mit dem Erstanlauf des weltweit ersten LNG Kreuzfahrtschiffes übernimmt die Carnival Gruppe den Betrieb des Kreuzfahrtterminals in Santa Cruz de Tenerife. Erstmals wird ein Kreuzfahrtschiff mit umweltfreundlichem Flüssigerdgas auf den Kanaren betankt.



Am 19. Dezember 2018 begrüßte AIDA Cruises in Santa Cruz de Tenerife, Spanien, die ersten Gäste zur Premierenreise rund um die kanarischen Inseln und Madeira an Bord von AIDAnova. Das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, das sowohl im Hafen als auch auf See mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann hatte bereits am Nachmittag des 18. Dezembers 2018 Teneriffa erreicht, um für den Start in die Premierensaison erstmals LNG an Bord zu nehmen. Die Versorgung des Schiffes mit dem emissionsärmsten marinen Treibstoff erfolgte durch das LNG-Tankschiff "Cardissa" von Shell.



Mit dem Erstanlauf von AIDAnova in Teneriffa feierte die Carnival Gruppe, zu der auch AIDA Cruises gehört, am 19. Dezember 2018 in Anwesenheit von zahlreichen Vertretern aus Politik und Wirtschaft auch die offizielle Aufnahme des Betriebes ihres Kreuzfahrtterminals in Santa Cruz de Tenerife. Anlässlich eines Empfangs an Bord stellte AIDA Präsident Felix Eichhorn die Einzigartigkeit des ersten Schiffes der neuen AIDA Schiffsgeneration heraus: "Auf AIDAnova haben wir mit großem Enthusiasmus und Kreativität für unsere Gäste eine außerordentliche Produktvielfalt an einem Ort vereint. Wir sind sehr stolz darauf, das derzeit umweltfreundlichste Kreuzfahrtschiff zu betreiben und werden diesen Weg konsequent weitergehen."



Mit AIDAnova startet eines der innovativsten Kreuzfahrtschiffe mit herausragenden Erlebniswelten in seine Premierensaison. Seine Gäste erwartet u.a. eine nie dagewesene Vielfalt von neuen Kulinarik- und Entertainmentangeboten. Insbesondere die Zahl der Servicerestaurants wurde deutlich erweitert, beispielsweise um das Ocean's - das Spezialitätenrestaurant für Fisch und Meeresfrüchte. Im neuen Churrascaria Steakhouse werden südamerikanische Grillspezialitäten serviert. Auf eine kulinarische Reise durch Asien laden der neue Teppanyaki Asia Grill, das Sushi House - in dem auch Hot Pots Gerichte serviert werden - ein. Das Angebot im beliebten East Restaurant wurde um einen Tandoori Bereich und eine Dim Sum Station erweitert. Neu sind ebenfalls das Yachtclub Restaurant, welches leichte saisonale Küche und internationale Spezialitäten im maritimen Flair anbietet sowie die Street Food Meile, die von frühmorgens bis nach Mitternacht zu verschiedenen Snacks wie, Currywurst, Döner oder lecker belegten Broten einlädt.



Im Time Machine Restaurant verbinden sich Entertainment und kulinarischer Genuss auf magische Weise während einer Zeitreise zu geheimnisvollen Welten. Insgesamt 17 Restaurants und 23 Bars bieten eines der vielfältigsten gastronomischen Angebote auf See.



Das multifunktionale Studio X ist eines der weiteren Highlights auf AIDAnova. Im ersten TV-Studio auf See, das täglich live produziert und überträgt, können bis zu 460 Gäste dabei sein, wenn bekannte Fernsehformate aus allen Genres der TV-Unterhaltung oder eigens für AIDAnova entwickelte TV-Shows präsentiert werden. Das neu gestaltete Theatrium verfügt über die erste 360-Grad-Bühne und ist mit mehr als zehn LED-Wänden und einem "Magic Tunnel" für spektakuläre Auftritte von Artisten und Künstlern ausgestattet.



Der weitläufige Aktivbereich Four Elements mit einem im Dschungelstil gestalteten Klettergarten und gleich drei Wasserrutschen oder der Beach Club mit großem Indoorpool zum Entspannen sind an Bord von AIDAnova natürlich ebenfalls zu finden.



Sport- und Wellness Fans erwartet u.a. der Body & Soul Organic Spa auf einer Fläche von 3.500 Quadratmeter mit verschiedenen Wirlepools, Saunen, einem Kaminzimmer oder einem neuen Outdoor-Fitnessstudio.



Von der Penthouse Suite über zwei Decks, über großzügige Familien- und Verandakabinen bis hin zu komfortablen Singlekabinen: 21 Kabinenvarianten stehen zur Auswahl damit sich jeder Gast auf ganz individuelle Weise auf dem Meer wie zu Hause zu fühlen kann.



Das Kreuzfahrtschiff AIDAnova ist mit modernster Technik für umweltschonendes Reisen ausgestattet. Mit vier sogenannten Dual Fuel Motoren sowie drei Gastanks an Bord ist es das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, dass im Hafen und auf See emissionsarm mit Flüssigerdgas betrieben werden kann. Feinstaub und Schwefeloxiden werden nahezu vollständig vermieden. Der Ausstoß von Stickoxiden und die CO2-Emissionen verringern sich nachhaltig. Bereits vor mehr als zehn Jahren hat AIDA Cruises damit begonnen, in LNG- Antriebstechnologie zu investieren. 2021 und 2023 werden zwei weitere Schiffe dieser neuen AIDA Generation die Flotte von AIDA verstärken. In weniger als fünf Jahren werden somit mehr als die Hälfte aller AIDA Gäste an Bord von Schiffen reisen, die entweder ganz oder teilweise mit emissionsarmem Flüssigerdgas betrieben werden können.



Am 22. Dezember 2018 werden in Las Palmas, Gran Canaria, dem zweiten Wechselhafen von AIDAnova auf den Kanaren, weitere Gäste an Bord erwartet. In ihrer Premierensaison bereist AIDAnova auf siebentägigen Kreuzfahrten die Inselwelt der Kanaren. Auf dem Programm stehen die abwechslungsreichen vulkanischen Landschaften von Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote und Fuerteventura sowie des portugiesischen Archipels Madeira.



Mitte April 2019 nimmt AIDAnova dann Kurs auf eine weitere der beliebtesten Reisedestinationen der Deutschen - das Mittelmeer. In der Sommersaison stehen mediterrane Ziele wie Mallorca, Barcelona, Rom, Florenz und Marseille auf dem Programm.



Alle Reisen von AIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



