Goldman Sachs hat die Unicredit-Aktie nach Kredit- und Einlagedaten des Handelsverbandes italienischer Banken auf "Buy" belassen. Das Kreditwachstum im November sei allgemein zwar positiv, aber gering gewesen, und die Einlagen im Monatsvergleich gesunken, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem stünden die Kundenmargen zunehmend unter Druck. Neuez sieht nun die Gefahr sinkender Konsensschätzungen für italienische Banken und zieht daher Banken mit geringer Ansteckungsgefahr vor. Unicredit lobte er indes wegen des eigenen Optimierungspotenzials, der breiten Aufstellung und der Bewertung der Aktie./ck/la

