Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat auf "Buy" mit einem Kursziel von 930 Pence belassen. Eigene Erhebungen hätten ergeben, dass der Essenslieferdienst in Großbritannien eine stabile Entwicklung verzeichne und von einer hohen Kundentreue profitiere, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Investitionen in die Auslieferungen dürften 2019 ihr Hoch markieren und dann mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ergebnisse sinken./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-12-19/14:18

ISIN: GB00BKX5CN86