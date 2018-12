Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell Sweden hat eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit mit dem deutschen Zulieferer Bosch geschlossen. Derzeit befinden sich beide Parteien in Verhandlungen - der finale Vertrag soll im ersten Halbjahr 2019 fixiert werden. An der Börse kommen die Nachrichten gut an, die PowerCell-Aktie kann rund zehn Prozent zulegen.

