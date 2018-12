SM Wirtschaftsberatungs AG: Verkauf einer in der Peripherie Leipzigs gelegenen Wohnanlage DGAP-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Immobilien SM Wirtschaftsberatungs AG: Verkauf einer in der Peripherie Leipzigs gelegenen Wohnanlage 19.12.2018 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sindelfingen, den 19. Dezember 2018 Corporate News SM Wirtschaftsberatungs AG veräußert in der Peripherie Leipzigs gelegenen Wohnanlage Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat den Verkauf einer ca. 9.900 m² Wohnfläche umfassenden Wohnanlage im Volumen von ca. 5,8 Mio. Euro beurkundet. Mit dem Verkauf dieser in der Peripherie Leipzigs gelegenen Wohnanlage wurde die konzernweite Strategie, das Immobilienportfolio in Sachsen vor allem auf zentrale Lagen im Raum Dresden zu konzentrieren, für die SM Wirtschaftsberatungs AG nun vollumfänglich vollzogen. Alle aktuell in dem Portfolio der Gesellschaft befindlichen Immobilien liegen nunmehr in zentraler Lage in Dresden. Im Rahmen dieser Transaktion konnte die von der Gesellschaft entsprechend der peripheren Lage des Objekts erwartete Gewinnmarge realisiert werden. Gemäß den kaufvertraglichen Regelungen wird die Abwicklung des Kaufvertrags in das kommende Geschäftsjahr 2019 fallen und sich damit bilanziell in 2019 auswirken. Die Gesellschaft freut sich, dass es mit dieser Transaktion ebenso gelungen ist, die Fokussierung ihres in Sachsen gelegenen Immobilienportfolios auf Dresden vollenden zu können wie gleichzeitig ein für Gewinnmitnahmen attraktives Immobilienmarktumfeld nutzen zu können. Angesichts der im Monat November bereits mitgeteilten Transaktion zum Verkauf eines größeren Wohn- und Geschäftshauskomplexes sieht die SM Wirtschaftsberatungs AG in Bezug auf weitere Portfolioabrundungen für das Geschäftsjahr 2019 keinen Handlungsdruck und wird sich vor allem darauf konzentrieren, die aus den mitgeteilten Transaktionen zufließenden Mittel zur Nutzung sich bietender Opportunitäten zu investieren. SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Reinhard Voss Vorstand SM Wirtschaftsberatungs AG Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen Tel.: 07031-4690964 reinhard.voss@smw-ag.de Unternehmenskontakt: SM Wirtschaftsberatungs AG Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen www.smw-ag.de, info@smw-ag.de Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66 Impressum SM Wirtschaftsberatungs AG Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen www.smw-ag.de, info@smw-ag.de Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66 HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart, Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss, Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Peter Steinbrenner 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60 Fax: +49 (0)70 31 - 46909-66 E-Mail: info@smw-ag.de Internet: www.smw-ag.de ISIN: DE000A1RFMZ1 WKN: A1RFMZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760347 19.12.2018 ISIN DE000A1RFMZ1 AXC0193 2018-12-19/14:22