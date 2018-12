Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für RWE auf "Halten" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der gesenkte Ausblick der Tochter Innogy habe keine Auswirkungen auf den Ausblick von RWE für 2018, da der Bereich Vertrieb von Innogy nicht in diesem berücksichtigt sei, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über die erwartete Dividendenkürzung von Innogy gebe es allerdings eine negative Implikation für den RWE-Ausblick für 2019, wobei RWE im Rahmen der Vereinbarung mit Eon aber weitgehend abgesichert sei./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / 09:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2018 / 10:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-12-19/14:27

ISIN: DE0007037129