DGAP-Media / 2018-12-19 / 14:06 Neubiberg, 19. Dezember 2018 - Encavis Asset Management AG hat das erste Closing seines Encavis Infrastructure Fund, SICAV-RAIF Renewables Europe II (Renewables Europe II) für zwei deutsche institutionelle Investoren durchgeführt. Das angestrebte Fondsvolumen liegt insgesamt bei 200 Millionen Euro. Vertriebspartner ist die Bayerische Landesbank (BayernLB). Der "Renewables Europe II" investiert in Erneuerbare-Energien-Anlagen und setzt auf ein ausgewogenes diversifiziertes Portfolio. Der Investitionsfokus liegt auf Solar- und Windanlagen in Europa, vorzugsweise in Deutschland, Österreich und Frankreich. Der Encavis-Spezialfonds hat seine ersten Investitionsobjekte mit drei deutschen Windparks und einem deutschen Solarpark bereits ausgewählt und gesichert. Das zweite Closing wird voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2019 stattfinden. Die vorgesehenen Investitionen stehen in Prüfung. *Über Encavis Asset Management AG:* Die Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in den Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG und profitiert als Teil der Encavis-Gruppe von deren langjährigen Erfahrungen und einem breiten Branchennetzwerk. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in neun weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität der Encavis-Gruppe beläuft sich aktuell auf über 1,9 Gigawatt (GW). Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, bewertet und erhielten das ISS-oekom Prime-Label. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis.com [1]. *Kontakt:* *Encavis Asset Management AG* Tanja Van den Wouwer Head of Marketing & Client Relations Manager Tel.: +49 (0)89 44230 6025 E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Encavis Asset Management AG 2018-12-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 760235 2018-12-19 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ab6163816a38f0a78edcb4735098a0ce&application_id=760235&site_id=vwd&application_name=news

