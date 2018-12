(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Moderne Wärmepumpen sind klimafreundlich und sparen Energie und Stromkosten - so gehts ...

Weißenohe bei Nürnberg 19.12.2018 03:48

Wärmepumpen sind wirtschaftliche und umweltschonende Heizsysteme - Wärmepumpen nutzen die Umwelt Energie, meist Luft - und sind als Hybrid- oder monovalente Heizsysteme zu haben. Hybridwärmepumpen nutzen die Wärme der Luft bis knapp unter den Gefrierpunkt - andere Heiz Wärmepumpen gehen bis knapp unter - 20 Grad. Gerade in Nuernberg Fuerth Erlangen und Forchheim lassen sich Wärmepumpe und Photovoltaik ideal kombinieren, dank jahrelangem Know How der [url=http://www.ikratos.de]iKratos Solar Energietechnik GmbH.[/url]

Wärmepumpe - umweltfreundlich und sauber - Ein Wärmepumpen - Sanierungstausch erfolgt meist schnell - innerhalb von 2-3 Tagen ist durchschnittlich alles alte demontiert und die Wärmepumpe eingebaut. Ein Heizungstausch mit einer Wärmepumpe wird immer attraktiver. Gerade Häuser ab Baujahr 1975 können mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden.

Sanierung der alten Heizung - Moderne Wärmepumpen können Fussbodenheizungs-Systeme oder Heizkörper sicher heizen bzw. temperieren ohne Verluste unter Nutzung des vorhandenen Heizsystemes. Eine Wärmepumpe die sich besonders eignet zur Sanierung ist die Wärmepumpe von Panasonic Aquarea, Temperaturen ohne großen Wirkungsgrad Verlust bis zu -22 Grad sind problemlos machbar, dank der Heißgastechnik innerhalb der Kompressor Hydraulik.

Photovoltaik spart zusätzliche Energiekosten - Zusätzlich können Wärmepumpen mit Photovoltaiksystemen oder Solaranlagen ideal kombiniert werden um den Strom vom Dach für die Wärmepumpe zu nutzen.Zusätzliche Speicher können dabei zustzliche Energie regeln und bereitstellen.

Hybrid Wärmepumpe zur vorhandenen Heizung - Moderne Hybrid - Wärmepumpen die zusammen mit Ihrer viorhandenen Heizung erhebliche Ersparnisse liefern gibt es auch von der Fa Bartl - bereits ab 3.990 Euro

Förderungen - Zusätzliche Förderungen für Wärmepumpen helfen erheblich dazu, dass der Tausch Ihrer Heizung auch noch lukrativ mittels KFW oder BAFA Zuschüssen wird. Bis zu 6000 Euro sind machbar.

Infos - Ausstellung:

iKratos Solar- und Energietechnik GmbH

91367 Weißenohe bei Nürnberg

Bahnhofstrasse 1

- 09192 992800 - kontakt@ikratos.de

Waermepumpe mit Photovoltaik in Nuernberg Fuerth Erlangen und Forchheim kombinieren - Besuchen Sie die Ausstellung mit Beratung mitten im Städtefünfeck - Nürnberg - Fürth - Erlangen Forchheim und Bayreuth - täglich von 9-16 Uhr - Samstag nach Vereinbarung - im "Sonnencafe" - Profitieren Sie von 7.000 Referenzen

ikratos Solar und Energietechnik GmbH --> Bester unter 20.000 Firmen - Platz 1 Solar-Technologie gewählt von "Focus Money" und "Deutschlands Beste". Bester unter 20.000 Firmen.

Da man mit der Wärmepumpe auf fossile Energie verzichten kann - wird zur Energieerzeugung Strom eingesetzt. Diesen wenigen Strom kann man aus umweltfreundlichen Energiequellen Ökostrom oder aus der eigenen Photovoltaikanlage gewinnen.

Eine gute Kombination - die richtige Grösse der richtige hydraulische Einbau und der gute Installateur sind entscheidende Faktoren für die richtige Umsetzung und Kombination Photovoltaik und Wärmepumpe. Infos wie es geht mit Ausstellung gibt es von 9-16 Uhr unter Tel 09192 992800

Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

