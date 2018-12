Equistone verkauft OTTO Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG DGAP-News: Equistone Partners Europe / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity Equistone verkauft OTTO Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG 19.12.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München/Bad Berleburg, 19. Dezember 2018 - Von Equistone Partners Europe beratene Fonds ("Equistone") geben ihre Mehrheitsanteile an OTTO Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG ("OTTO") ab. Equistone hatte sich im Mai 2014 an dem führenden Spezialunternehmen für Luft-, Klima- und Kältetechnik sowie Gebäudeautomation beteiligt. Käufer ist die Engie Deutschland GmbH, ein führendes Unternehmen für Technische Gebäudeausrüstung, Facility Services, industrielle Kältetechnik und Energiedienstleistungen in Deutschland. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Die OTTO Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG wurde vor 1967 gegründet und ist heute Marktführer in Deutschland in diesem Bereich. Das Unternehmen unterhält neben seinem Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Bad Berleburg weitere elf Standorte in ganz Deutschland. OTTO stattet Einkaufszentren, Krankenhäuser, Bürogebäude, industrielle Produktionslinien und Pharmalabore mit seinen Anlagensystemen und technischen Lösungen aus und berät und betreut Kunden aus Industrie, Gewerbe, Handel und der öffentlichen Hand. Neben der Planung und Umsetzung umfasst das Leistungsspektrum von OTTO auch maßgeschneiderten Service sowie die Wartung und Montage. Insgesamt 700 Mitarbeiter, darunter ein hoher Anteil an Fach- und Montagepersonal, werden im Jahr 2018 voraussichtlich einen Umsatz von rund 120 Mio. Euro erwirtschaften. Equistone hatte 2014 die Anteile aus Familienhand übernommen, Hartmut Otto Jr. blieb als Sohn des Gründers an dem Familienunternehmen beteiligt. Als verlässlicher und finanzstarker Partner hat Equistone im Zeitraum der Beteiligung gemeinsam mit dem Management den Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich fortgesetzt. Durch die Eröffnung mehrerer Niederlassungen in Deutschland hat das Unternehmen seine Präsenz stark ausgebaut. Zudem konnte OTTO überzeugend organisch wachsen und Umsatz und Ertrag um über 50% steigern; die Mitarbeiterzahl in diesem von Fachkompetenz bestimmten Markt verdoppelte sich sogar. Dabei blieb die mittelständische Firmenkultur, die geprägt ist von Verantwortung und Vertrauen gegenüber Mitarbeitern und Kunden, erhalten. Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Oskar Schilcher und Maximilian Göppert. Beraten wurde Equistone bei der Transaktion von DC Advisory (M&A), P+P Pöllath + Partners (Legal), KPMG (Tax), PwC (Commercial), Deloitte (Financial) sowie Baker Tilly und Göhmann (beides Management). Über Equistone Partners Europe Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de Pressekontakt: IWK GmbH Communication. Partner Alexander Mohanty +49. 89. 2000 30-30 equistone@iwk-cp.com www.iwk-cp.com 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 760095 19.12.2018 AXC0208 2018-12-19/15:02