sino AG | High End Brokerage: Lizenz als Wertpapierhandelsbank für Beteiligungsunternehmen 20.1797 Neon GmbH ist erteilt DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Zulassungsgenehmigung sino AG | High End Brokerage: Lizenz als Wertpapierhandelsbank für Beteiligungsunternehmen 20.1797 Neon GmbH ist erteilt 19.12.2018 / 15:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 19.12.2018 Die 20.1797 Neon GmbH, ein Fintech an dem die sino AG mittelbar über die sino Beteiligungen GmbH mit rund 55% beteiligt ist, hat am heutigen Nachmittag die Erlaubnis seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das Finanzkommissions- und Depotgeschäft sowie die Anlage- und Abschlussvermittlung erhalten. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040 Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220 19.12.2018 CET/CEST Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart