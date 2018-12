FRANKFURT (Dow Jones)--Ein deutsch-österreichisches Konsortium soll in den nächsten zwölf bis 15 Jahren die geplante Pkw-Maut in Deutschland erheben. Das Bundesverkehrsministerium gab jetzt grünes Licht für ein Angebot, das der Ticketvermarkter CTS Eventim und das auf Verkehrssysteme spezialisierte Unternehmen Kapsch TrafficCom gemeinsam unterbreitet hatten, wie beide Unternehmen mitteilten. Der Auftrag habe für die Mindestlaufzeit von zwölf Jahren ein Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Die beiden Unternehmen werden eine Betreibergesellschaft gründen, an der sie zu gleichen Teilen beteiligt sind.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2018 09:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.