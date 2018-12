Patrick Dewayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Post wieder. Die Aktie des Logistikkonzerns findet sich aktuell am Ende des DAX wieder. Die Prognosesenkung des Konkurrenten FedEx belastet. Bei den Verkäufen steht Fresenius auf dem zweiten Platz. Goldman Sachs hat die Aktie des DAX-Konzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 61 auf 52 Euro gesenkt.