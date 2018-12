Im "Parkett Geflüster" des Aktionärsbriefes Nr. 51/52 vom 20.12.2018 stehen GEA und LEONIE im Fokus.



Paul Singers Investments in Deutschland stehen fast alle unter Wasser - auch bei GEA. Gemäß jüngster Stimmrechtsmeldung ist Elliott bei GEA unter die 5-%-Schwelle gegangen. Das kostete am Freitag wieder 6 % im Kurs und ist im Grunde eine Blamage für beide. Im Top bei 50 €, jetzt bei 20 €, also Demontage pur. Im Februar kommt das neue Management und wir erwarten spätestens dann neue Erkenntnisse zur künftigen Strategie. Darin liegt die Chance auf ein Comeback. Die Übernahmegerüchte um LEONI überraschen uns nicht. Der deutsche Autozulieferer würde gut zur indischen Motherson Sumi passen. Zudem können solche Gerüchte schnell die Konkurrenz wachrütteln. Wir glauben, dass die Aktie ihre Tiefs nun gesehen hat, auch wenn sich das Gerücht als haltlos erweisen sollte.



