- Pop-up-Sender "Sky Cinema Box-Legende HD" von 21. bis 27. Januar - Alle sechs Filme von "Rocky" bis "Rocky Balboa" mit Sylvester Stallone rund um die Uhr auf "Sky Cinema Box-Legende HD" - Alle Box-Hits auch auf Abruf und mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket



19. Dezember 2018 - Ring frei! Von 21. bis 27. Januar zeigt Sky auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Box-Legende HD" die sechs legendären Box-Filme mit Sylvester Stallone als Italian Stallion rund um die Uhr. Von "Rocky", der Stallone über Nacht zum Star machte, bis zu "Rocky Balboa", in dem der gealterte Stallone das letzte Mal in den Ring stieg. Alle Filme sind auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.



Als Underdog kämpfte er sich an die Spitze, lieferte sich im Kalten Krieg einen Fight gegen eine russische Kampfmaschine und wagte als Oldie-Fighter noch einmal den großen Kampf: Von "Rocky" bis "Rocky Balboa" teilte Sylvester Stallone in sechs Filmen kräftig aus, musste aber auch ordentlich einstecken. Das Drehbuch für sein Herzensprojekt "Rocky" schrieb Stallone 1975 in nur drei Tagen. Dass das Filmstudio einen großen Star als Hauptfigur haben wollte, lehnte er entschlossen ab. Trotz reduziertem Budget von nur 1 Million Dollar schaffte Stallone die Sensation: Sein Film wurde der erfolgreichste Film des Jahres 1976 und spielte über 200 Millionen Dollar ein. Auch die Musik mit der berühmten Bläserfanfare oder die Hits aus den Fortsetzungen wie "Eye of the Tiger" von Survivor wurden zu absoluten Klassikern. Sky zeigt eine Woche lang die Filme "Rocky", "Rocky II", "Rocky III - Das Auge des Tigers", "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts", "Rocky V" und "Rocky Balboa" rund um die Uhr.



Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland: "Ich freue mich sehr, dass wir mit 'Sky Cinema Box-Legende HD' erneut eine der erfolgreichsten Sagas der Filmgeschichte in einem Pop-up Channel präsentieren können. Mehr Rocky-Fights gehen nicht! Für mich persönlich ist Rocky einfach Kult."



"Sky Cinema Box-Legende HD" läuft von 21. bis 27. Januar und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits. Das biographische Drama "Chuck - Der wahre Rocky" rundet das Programm ab. Der Sportfilm zeichnet den Weg von Chuck Wepner nach, der als Underdog gegen Muhammad Ali antrat und zum Vorbild für Stallones Rocky Balboa wurde.



Die neuen Features von Sky Q machen den Genuss des Filmprogramms noch komfortabler: Dank Multiscreen und Continue Watching kann man die Filme auf dem Receiver beginnen und nahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher in einem anderen Raum weitersehen. Über den monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket sind alle Hits ebenfalls abrufbar.



