ICONIQ Capital führt die bisher größte Investition in Enterprise KI an

Dataiku Inc., eine der weltweit führenden Plattformen für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen in Unternehmen, hat heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde über 101 Millionen USD, welche von ICONIQ Capital angeführt und von Alven Capital, Battery Ventures, Dawn Capital und FirstMark Capital unterstützt wird, bekannt gegeben. Diese Bekanntgabe folgt auf die 28 Millionen USD der Serie B im September 2017 und die Herausgabe von Dataiku 5 im September 2018.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 konzentriert sich Dataiku auf die Vision demokratisierter Datenwissenschaft als Schlüssel zu unbegrenzten Möglichkeiten anstelle eingeschränkter Technologien, die wenigen Eliten vorbehalten sind. Heute bietet Dataiku eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihr Geschäft grundlegend zu wandeln weltweit führende Unternehmen nutzen sie, um KI aufzubauen, die Marketingbudgets optimiert, Wartungsdienste ermöglicht, Markttrends vorhersieht oder Betrug erkennt und vieles mehr.

"Wir freuen uns sehr über das, was diese jüngste Finanzierungsrunde darstellt sie ist eine Bestätigung unserer Vision, den fehlenden Baustein für das moderne Unternehmen zu entwickeln und bereitzustellen: eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen KI-gesteuerten Produkte und Dienstleistungen aufzubauen", so Florian Douetteau, CEO von Dataiku. "Wir glauben, dass sich Daten positiv auf Menschen in allen Rollen auswirken werden und dass dieser Wandel durch Bildung, Zugang und Zusammenarbeit ermöglicht wird. Dataiku wird all diese Dinge weiterhin ermöglichen."

Mit Beginn des Zeitalters der KI und mit der neuesten Finanzierungsrunde wird Dataiku die Durchführung der groß angelegten Datendemokratisierung in Unternehmen weiter beschleunigen. In einer Welt der ständig weiterentwickelten Technologien und Werkzeuge ist Dataiku in seiner Zukunftsvision unerschütterlich geblieben und wird auch weiterhin Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit für Unternehmen bieten, die im Zeitalter der Enterprise KI versuchen, ihren eigenen Weg gehen.

"Dataiku erfüllt den echten und schnell wachsenden Marktbedarf von Unternehmen, aus großen und ungleichen Datenströmen messbaren Mehrwert zu generieren", so Adar Zango, Direktor bei ICONIQ Capital. "Die Plattform erreicht dies mit einem hochdifferenzierten Cloud-basierten Ansatz, der Daten skalierbar demokratisiert und verschiedene Personen kollaborativ einbezieht: Datenwissenschaftler, Dateningenieure, Datenanalysten und Business Analysten können auf einer einzigen Plattform zusammenarbeiten, um schnell Erkenntnisse zu gewinnen. Große und anspruchsvolle Anwender aus allen Branchen haben das außergewöhnliche Produkt und diesen einzigartigen kollaborativen Ansatz hervorgehoben und wir sind begeistert von den zukünftigen Möglichkeiten."

Da sich heutige Diskussionen über die KI verschieben, wird Dataiku auch weiterhin (durch sein Produktangebot und seine Initiativen) Bewusstsein und die Maßnahmen zu Themen wie Vielfalt und Vertrauen in diesem Bereich fördern, in welchem es zunehmend Auseinandersetzungen gibt, die zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang wird Dataiku seine Vision der Datenausbildung für alle vorantreiben, indem es seine akademischen und gemeinnützigen Programme sowie EGG-Konferenzen ausbaut.

Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde will Dataiku (von Forbes unter den "Best Big Data Companies And CEOs To Work For 2018" genannt) seine derzeitige Belegschaft von 200 Mitarbeitern am Hauptsitz in New York City und in den Büros in Paris und London sowie in neuen Büros in Sydney und Singapur verdoppeln. Dataiku wird auch die Einführung neuer Produktfunktionen beschleunigen und daran arbeiten, sein Netzwerk von Technologiepartnern zu erweitern.

Dataiku verfügt weltweit über mehr als 200 Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Gesundheitswesen, Finanzen, Transport, öffentlicher Sektor, Fertigung, Pharmazie und weitere (einschließlich General Electric, Sephora, Unilever, KUKA, FOX und BNP Paribas).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dataiku.com

Über Dataiku

Dataiku ist die zentralisierte Datenplattform, die Unternehmen auf ihrer Datenreise von Analysen jeder Größe bis zu Enterprise KI begleitet. Durch Bereitstellung einer gemeinsamen Plattform für Datenexperten und Forscher, eine Sammlung bewährter Praktiken, Verknüpfungen zu maschinellem Lernen und KI-Bereitstellung/-Management sowie eine zentrale, kontrollierte Umgebung ist Dataiku der Beschleuniger für datenbetriebene Unternehmen.

Über ICONIQ Capital

ICONIQ Capital ist eine private Investmentfirma, die einige der einflussreichsten Familien und Organisationen weltweit betreut. ICONIQ bietet Finanzberatungs- und Family-Office-Dienstleistungen und verwaltet Direktinvestitionen in allen Anlageklassen, mit besonderem Fokus auf Wachstumskapital im Technologiebereich, Wagniskapital, Übernahmen im mittleren Marktsegment und Immobilien.

Über Dawn Capital

Dawn Capital wurde 2007 gegründet und ist der größte VC-Fonds, der sich auf B2B-Software und B2B-Fintech-Start-ups in ganz Europa konzentriert. Dawn investiert ab Serie A und unterstützt Unternehmen, die weltweit führende Angebote entwickeln, mit unschlagbarer Wirtschaftsexpertise. Dawn investiert derzeit aus seinem dritten Fonds von 235 Millionen USD und bietet ambitionierten Gründern operative und finanzielle Unterstützung, um außergewöhnliche Wertsteigerungen zu erzielen. Zu den Portfoliounternehmen von Dawn gehören Mimecast (NASDAQ: MIME mit 2,5 Mrd. USD Marktkapitalisierung), iZettle (verkauft an PayPal für 2,2 Mrd. USD in bar), Collibra, Showpad und Automile, wobei viele andere dazukommen möchten.

