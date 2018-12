Consus Real Estate AG erhält Baugenehmigung für Büroprojekt 'Franklin-Haus' in Berlin DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Consus Real Estate AG erhält Baugenehmigung für Büroprojekt 'Franklin-Haus' in Berlin 19.12.2018 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Consus erhält Baugenehmigung für Büroprojekt "Franklin-Haus" in Berlin Berlin, 19. Dezember 2018 - Die Consus Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414, CC1) erhält vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf grünes Licht für die Realisierung des Projekts "Franklin-Haus". An dem Standort wird ein modernes Bürogebäude mit 10.800 m² Büromietfläche, verteilt auf sechs Geschosse und ein Staffelgeschoss, realisiert. Das Grundstück befindet sich in direkter Nachbarschaft der Hauptstadtniederlassungen der Autobauer Porsche, VW, Audi und Mercedes in Berlin Charlottenburg. Nach Abschluss eines Forward Sales, soll der Baubeginn Anfang Februar 2019 durch den Aushub der Baugrube beginnen und das Gesamtprojekt bis Mitte 2020 fertiggestellt werden. Das Projekt stößt bereits vor Baubeginn auf reges Interesse bei institutionellen Investoren für ein sog. Forward Purchase. "Für den Berliner Büromarkt mit seinem geringen Angebot an freien Mietflächen ist die Schaffung neuer Büroflächen dringend erforderlich", so Michael Tockweiler, Mitglied des Extended Management Boards von Consus. "Das ,Franklin-Haus' wird neuesten technischen Standards entsprechen, höchste Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und mit ,LEED Gold' zertifiziert werden." Das moderne Bürogebäude mit seiner ansprechenden Optik, der zentralen Lage und der Nähe zur City-West ist für potenzielle Mieter interessant, denn das Konzept beruht auf der Grundlage eines speziellen Konstruktionsrasters, der wirtschaftliche und flexible Büronutzungen wie Open Space, Einzel- und Gruppenbüros sowie auch Kombi- und Großraumbüros ermöglicht. Im Untergeschoss entsteht eine Tiefgarage mit 62 Parkplätzen für PKWs sowie 80 Fahrradstellplätzen. Andreas Steyer, CEO von Consus, sagt: "Kurz nach der Akquisition der SSN Group AG können wir mit der Baugenehmigung einen idealen Start hinlegen und freuen uns über diesen weiteren Meilenstein unter dem Dach der Consus." Kontakt Consus Real Estate AG Jan-Philipp Ansorg Corporate Finance & Investor Relations j.-p.ansorg@consus.ag Über Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von knapp EUR 10 Mrd. ein führender deutscher Immobilienentwickler. Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit des Unternehmens liegt auf Wohnimmobilien in den neun wirtschaftlich stärksten Metropolen in Deutschland. Consus konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, die Digitalisierung von Bauprozessen und die industrielle Serienfertigung agiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre unternehmerisch eigenständig geführten Tochtergesellschaften CG und SSN. Die Aktien der Consus Real Estate AG sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760467 19.12.2018 ISIN DE000A2DA414 AXC0230 2018-12-19/16:00