Gleich zwei Meldungen gab es heute bei Epigenomics (WKN: A11QW5). Zunächst wurde bekannt, dass der chinesische Investor Digital Time Investment seinen Anteil am Unternehmen reduziert hat. Erst letzte Woche hatte es hingegen Insiderkäufe aus dem Aufsichtsrat gegeben.

Bedeutender für das Unternehmen ist aber sicherlich die Veröffentlichung des Gebührenkatalogs für Laborleistungen der staatlichen Krankenkassen in den USA. Dieser beinhaltet den endgültigen Erstattungszusatz für Epigeomics Darmkrebsvorsorgetest proColon. Die ausgewiesenen 192 USD entsprechen einer Steigerung von 130% im Vergleich zum vorherigen Wert. Somit erwartet Epigenomics eine Umsatzsteigerung im kommenden Jahr. Eine Prognose will man am 27. März abgeben. Trotz der verbesserten Rahmenbedingungen ist die Epigenomics-Aktie ohne klare Zeichen eines erfolgreichen Rollouts aus unserer Sicht kein Kauf. Insbesondere jetzt nicht mehr, wo der Kurs im Zuge der News zweistellig gestiegen ist. Wir haben eine deutlich interessantere Alternative.

Während die Kurse der meisten Biotechaktien an der Nasdaq zuletzt massiv in die Knie gingen, nutzen globale Pharmariesen ("Big Pharmas") die Gunst der Stunde, um Übernahmen und Lizenzdeals zu tätigen. Das Thema ist so heiß, dass kürzlich sogar die Bildzeitung berichtet hat. Die Aktie von Trovagene (WKN: A2DN0J) ist unser Top-Deal-Kandidat für das 1. Quartal 2019.

Im Zuge des Biotech-Crashs (der Biotechnology Index der Nasdaq erreichte gestern ein neues Jahrestief) ging es für die Trovagene-Aktie gestern bis auf 0,50 USD in den Keller. Schlussendlich verabschiedete sie sich bei 0,56 USD immer noch mit einem deutlichen Minus aus dem Handel. Der Börsenwert beträgt damit aktuell nicht mal 13 Millionen Dollar. Dabei dürfte ein möglicher Lizenzdeal ein Vielfaches davon wert sein. Tatsächlich wurde ein solcher sogar ...

