BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihre Regierung derzeit nicht umbilden, um etwa den früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz in ein Ministeramt zu bringen. "Die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung", stellte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage klar.

Merz, der bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitz knapp Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war, hatte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, er würde sich ein Ministeramt "aufgrund meiner Erfahrung in Wirtschaft und Politik zutrauen". Zuvor waren Forderungen laut geworden, Merz solle Bundeswirtschaftsminister werden.

December 19, 2018 09:41 ET (14:41 GMT)

