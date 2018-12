Der Versorger E.on blickt auf eine schwierige Woche zurück. Bereits am Montag ist die Vertriebsfusion in Großbritannien zwischen der Noch-RWE-Tochter Innogy und SSE geplatzt. Durch die anstehende Innogy-Übernahme ist auch E.on unmittelbar betroffen. Noch ist offen, wie es in Großbritannien nun weitergeht.

