FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Salzgitter sieht seine 25-prozentige Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis als strategisches Investment an. In einer Pflichtmitteilung heißt es, der Anteil diene "aus heutiger Sicht primär der Umsetzung eigener strategischer Ziele". Eine weitere Aufstockung im nächsten Jahr sei möglich.

Salzgitter hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, er habe die Aurubis-Beteiligung wieder bis zur Sperrminorität aufgestockt. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter einen Teil seiner Aurubis-Aktien genutzt, um eine Umtauschanleihe zu bedienen. Der Konzern hält seine Aurubis-Aktien über die Tochtergesellschaft Salzgitter Mannesmann GmbH.

December 19, 2018

