Elbstein AG: Mittelbarer Beteiligungsverkauf DGAP-News: Elbstein AG / Schlagwort(e): Verkauf Elbstein AG: Mittelbarer Beteiligungsverkauf 19.12.2018 / 16:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Elbstein AG - Mittelbarer Beteiligungsverkauf Die HCK Wohnimmobilien GmbH, deren Anteile zu rund 95% der Elbstein AG gehören, hat im Rahmen eines Asset-Deals Ihren Anteil von 51,8% an einem Pflegeheim in der Nähe von Braunschweig verkauft. Die HCK Wohnimmobilien GmbH rechnet dadurch mit einem Mittelzufluss in der Größenordnung von 8,5 bis 9 Millionen Euro. Der Buchwert der Ende 2014 erworbenen Beteiligung an dem Altenheim beläuft sich auf rund 3 Millionen Euro. Der Vorstand Kontakt: Dr. Olaf Hein Vorstand Elbstein AG Telefon 040 30032350 Telefax 040 30032351 E-Mail: o.hein@elbstein.com 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elbstein AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 3003 2350 E-Mail: info@elbstein.com Internet: www.elbstein.com ISIN: DE000A1YDGT7 WKN: A1YDGT Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760529 19.12.2018 ISIN DE000A1YDGT7 AXC0248 2018-12-19/16:39