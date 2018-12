Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-19 / 16:10 Der Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG hat in seiner heutigen Sitzung dem Vorhaben des Vorstandes, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von bis zu EUR 7.650.000 neuen Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre vorzubereiten, zugestimmt. Nach den Erfolgen der vergangenen zwei Jahre läutet die Gesellschaft eine neue Phase der Expansion ein. Die hierfür notwendige Kapitalerhöhung soll der nachhaltigen Wachstumsfinanzierung, Digitalisierung, der Stärkung der Eigenkapitalbasis und einer dauerhaften Verbesserung der Refinanzierungsmöglichkeiten dienen. Der Vorstand plant, die Emission als öffentliches Angebot auf der Grundlage eines zu erstellenden und zu veröffentlichenden Prospektes zu einem noch festzulegenden Bezugspreis kurzfristig durchzuführen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG 2018-12-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 760521 2018-12-19

