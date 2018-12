Zürich (ots) - Die digitale Immobilienplattform Crowdhouse prüft

einen Börsengang, wie Verwaltungsratspräsident und Mitgründer Ardian

Gjeloshi in einem Interview mit der «Handelszeitung» sagt. «Wir

würden einen Minderheitsanteil fürs Publikum öffnen», sagt Gjeloshi.

Man werde dieses Szenario in den nächsten Monaten vertieft prüfen.



Der Entscheid hänge davon ab, wie schnell Crowdhouse expandieren

wolle, auch über die Landesgrenzen hinaus. Ein Börsengang würde wohl

sehr schnell sehr viel Kapital bringen, so Gjeloshi: «Wir gehen heute

bei einem Börsengang von 30 bis 50 Millionen Franken aus.»



Das Zürcher Fintech wurde 2015 gegründet und beschäftigt

mittlerweile über hundert Mitarbeiter. Seit Gründung hat die digitale

Plattform Immobilien im Wert von rund 600 Millionen Franken bei

Investoren platziert. «Wir schreiben seit dem ersten Jahr schwarze

Zahlen», sagt der Crowdhouse-Mitgründer. 2018 werde man einen Umsatz

von rund 20 Millionen erzielen. «Im nächsten Jahr wollen wir

zusätzlich ein Immo-Volumen von rund einer halben Milliarde

vermitteln und über 30 Millionen Franken Umsatz machen», erklärt

Ardian Gjeloshi im Gespräch mit der «Handelszeitung».



