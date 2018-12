Die Aktie von Wirecard legt am Mittwochnachmittag mehr als drei Prozent zu und zählt damit zu den Top-Gewinnern im DAX. Nachdem der Kurs zuvor allerdings wieder in Richtung der 135-Euro-Marke abgetaucht war, lässt das erhoffte technische Kaufsignal weiter auf sich warten - die Richtungssuche dauert an.

