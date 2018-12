Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) erhöht zum 1.1.2019 ihre langjährige strategische Beteiligung an der SOFiSTiK AG von 13,3% auf 51%. "Das MuM-Segment Software mit Lösungen für CAM, Garten-/Landschafts- und Tiefbau sowie Elektrotechnik wird dadurch im Bereich BIM ideal ergänzt. BIM ist für uns schon jetzt ein starker Wachstumstreiber", sagt MuM-CEO Adi Drotleff im Interview mit dem AKTIONÄR. Die SOFiSTiK-Einbringung in den MuM-Konzern erfolgt weitgehend per Aktientausch, wobei Gründer und Management mit 49% Anteil an Bord bleiben. Durch die Aufstockung der Beteiligung werden "sämtliche Konzern-Ertragskennziffern ab 2019 positiv beeinflusst". Zudem bestätigt Adi Drotleff den optimistischen Ausblick, von einer Abschwächung der Nachfrage verspürt MuM aktuell noch nichts.

