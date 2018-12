Frankfurt am Main (ots) - Zum 36. Mal zeichnet HORIZONT, das Fachmedium für Marketing, Agenturen und Medien, herausragende Führungspersönlichkeiten mit dem HORIZONT Award aus. Die hochkarätig besetzte Jury hat ihre Wahl 2018 getroffen: - Dörte Spengler-Ahrens, Chefin der Agentur Jung von Matt / Saga, wird als Agenturfrau des Jahres ausgezeichnet. - Katarzyna Mol-Wolf, Inhaberin des Hamburger Verlags Inspiring Network, ist die Medienfrau des Jahres 2018. - Tarek Müller, Mitgründer und Co-Chef des Online-Modehändlers About You, bekommt den Horizont Award in der Kategorie Marketing.



Dörte Spengler-Ahrens arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Jung von Matt. Sie stehe für die Kraft von Ideen und Kreativität, urteilt die Jury, sie beweise ein sicheres Gespür für populäre Kampagnen. Spengler-Ahrens hat nationale und internationale Erfolge mit Arbeiten für Zalando, Netto, Otto erzielt. In diesem Jahr wurde ihre Kampagne für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hoch dekoriert.



Katarzyna Mol-Wolf, die Medienfrau des Jahres, hatte im Jahr 2009 im Wege eines Management Buy-outs den Titel Emotion von Gruner + Jahr übernommen. Seitdem hat sie weitere Titel lanciert (Hohe Luft, Slow, Psychologie) und Vermarktungsmandanten wie Cicero, Monopol und Impulse gewonnen. Der Jury imponierten der Mut und die Beharrlichkeit, mit der Mol-Wolf ihren Verlag als unabhängige Alternative zu den großen Medienhäusern der Republik aufbaut.



Der Marketing-Mann des Jahres, Tarek Müller, gehört zu den Gründern der Otto-Tochter About You. Zuvor hatte er bereits eine ganze Reihe von Onlineshops gegründet, den ersten bereits mit 16 Jahren. Der Online-Fashionshop About You peilt einen Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro an und ist zum Wachstumstreiber im Otto-Konzern geworden. Müller, der für Marketing & Brands zuständig ist, entwickle nicht nur immer wieder neue Geschäftsideen für About You, sondern beeindrucke auch durch clevere Marketing-Aktivitäten, heißt es in der Jurybegründung. Unter anderem hat er die Zusammenarbeit mit Influencern perfektioniert.



Die Awards werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 22. Januar 2019 in der Alten Oper in Frankfurt verliehen. HORIZONT erwartet wieder mehr als tausend Gäste. Rund um den Award-Abend findet an zwei Tagen der Deutsche Medienkongress statt, der mit einem neuen und erweiterten Programm aktuelle Fragen der Kommunikationsbranche diskutiert.



