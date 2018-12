Wien (www.fondscheck.de) - Starcapital-Gründer Peter E. Huber wird zum Jahresende mit dem Starcapital Huber Strategy1 (ISIN LU0350239504/ WKN A0NE9D) den letzten noch von ihm gemanagten Fonds an seinen Nachfolger Manfred Schlumberger übergeben, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds werde deshalb in "Starcapital Strategy 1" umbenannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...