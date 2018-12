Landwirtschaft, Wohnungen und Wasser sind die neuen »Geschäftsfelder« des berüchtigtsten Vereins in Deutschland. Die "Deutsche Umweltilfe e.V." will weniger Nitrat im Trinkwasser, eine Wärmewende in den Wohnungen und sauberere Luft. Eigentlich nicht sensationell. Wer will das nicht? Die DUH hat die Kunst perfektioniert, aus Selbstverständlichem Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...