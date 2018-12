PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ausserordentliche Generalversammlung wählt Verwaltungsrat EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ausserordentliche Generalversammlung wählt Verwaltungsrat 19.12.2018 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 19.12.2018 Ausserordentliche Generalversammlung wählt Verwaltungsrat Luzern, 19. Dezember 2018 - Heute fand in Luzern die ausserordentliche Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) statt. Traktandiert waren unter anderem die Ersatzwahlen des Verwaltungsrats, welche aufgrund eines Beteiligungswechsels notwendig wurden. Die Aktionäre wählten Andreas Thiemann, Oliver Vogel, Marie-Therese Röthlisberger-Fischer sowie Christof Truniger als Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses. Andreas Thiemann wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Die Aktionäre stimmten zudem dem Antrag auf eine Sonderprüfung zu. Kontakt Oliver Vogel Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GQUGTTEYDK Dokumenttitel: Ausserordentliche Generalversammlung wählt Verwaltungsrat Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/ ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 760563 19.12.2018 CET/CEST ISIN CH0306782977 AXC0263 2018-12-19/17:30