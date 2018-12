Olten (ots) - Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen

Baumeisterverbands hat heute Mittwoch der ausgehandelten Lösung für

einen neuen Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe für vier

Jahre, die Sicherung der Rente mit 60 sowie Lohnerhöhungen für die

kommenden zwei Jahre zugestimmt. Bereits am vergangenen Samstag

hatten die Berufskonferenzen der Gewerkschaften Unia und Syna das

Verhandlungspaket gutgeheissen. Damit tritt der neue LMV per 1.

Januar 2019 in Kraft. Die Massnahmen für die Sicherung der Frührente

Bau werden ab 1. April 2019 umgesetzt.



Der Landesmantelvertrag LMV wird für vier Jahre mit gewissen

Verbesserungen auf beiden Seiten abgeschlossen. Insbesondere bei den

Arbeitszeiten konnten Flexibilisierungsmassnahmen erreicht werden.

Ein Beispiel sind die möglichen Überstunden pro Monat, die von 20 auf

25 Stunden steigen. Um Überstunden abzubauen, haben die Unternehmen

künftig einen Monat länger Zeit. Für Equipen und Unternehmensteile,

die mehr als 60 Prozent Belagsarbeiten ausführen, gelten

Sonderregelungen bei der Planung der Arbeitszeiten.



Das Verhandlungsergebnis beinhaltet eine generelle Erhöhung der

Effektiv- wie der Minimallöhne von je 80 Franken für die Jahre 2019

und 2020. Lohnanpassungen für das dritte und vierte Jahr wurden keine

beschlossen. Der neue LMV wird per 1. Januar 2019 in Kraft treten,

das Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung wird umgehend

eingeleitet.



Bestandteil der Lösung ist auch die Sanierung der Stiftung FAR.

Die Massnahmen für die Sicherung der Rente ab 60 werden ab 1. April

2019 umgesetzt. Es handelt sich dabei um Reduktionen bei den

BVG-Altersgutschriften, höhere Arbeitnehmerbeiträge sowie ein neu

geschaffenes Modell, das diejenigen Bauarbeiter mit einer Erhöhung

ihrer FAR-Rente belohnt, die 12 oder 24 Monate länger arbeiten können

und ihren Renteneintritt aufschieben.



Die Delegationen des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV und

der Gewerkschaften Unia und Syna hatten sich am 3. Dezember auf eine

Lösung beim Landesmantelvertrag und für die Frührente mit 60 einigen

können. Statutengemäss musste das ausgehandelte Verhandlungspaket vor

Inkrafttreten noch von den zuständigen Gremien der Arbeitgeber- und

Arbeitnehmerverbände des Bauhauptgewerbes abgesegnet werden. Am

Samstag, 15. Dezember stimmten die Berufskonferenzen der

Gewerkschaften Unia und Syna der Verhandlungslösung zu, heute

Mittwoch, 19. Dezember nun ebenfalls die ausserordentliche

Delegiertenversammlung des Schweizerischen Baumeisterverbands.



Alle Einzelheiten zur Einigung zwischen dem Schweizerischen

Baumeisterverband und den Gewerkschaften: www.baumeister.ch/einigung



