TAKKT schließt geplanten Immobilienverkauf in den USA ab

Stuttgart, 19. Dezember 2018. TAKKT hat den Ende Oktober angekündigten Immobilienverkauf in den USA letzte Woche erfolgreich abgeschlossen. Der vereinbarte Verkaufspreis beläuft sich auf 9,2 Millionen US-Dollar. Aus der Transaktion erzielt TAKKT einen Einmalertrag vor Steuern in Höhe von 5,8 Millionen US-Dollar.

Bei der veräußerten Immobilie handelt es sich um ein Bürogebäude, das der ehemaligen US-Tochtergesellschaft C&H gehörte. Im Zuge des Verkaufs von C&H Anfang 2015 verblieb die Immobilie zunächst bei TAKKT und wurde für eine spätere Veräußerung vorbereitet. Anfang Oktober hat TAKKT mit dem potentiellen Erwerber einen Kaufvertrag unterschrieben, der unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung stand. Nach Abschluss dieser Prüfung wurde der Vertrag nun wirksam.

Kurzprofil der TAKKT AG

TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner:
Dr. Christian Warns
Tel. +49 711 3465-8222
Giuseppe Palmieri
Tel. +49 711 3465-8250
E-Mail: investor@takkt.de