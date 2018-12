Baden-Baden (ots) - Freitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/19.12.2018



Sendung ist mit VT-Untertitel !



Tagestipp



21.00 Handwerkskunst! Wie man eine Krippe baut



Sonntag, 30. Dezember 2018 (Woche 1)/19.12.2018



06.00 h bis 10.35 Programm um 5 Minuten verschoben!



06.00 (VPS 06.05) Flussgeschichten - Eine Zeitreise im Südwesten Erstsendung: 17.12.2017 in SWR/SR Autor: Thomas Lauterbach



07.30 (VPS 07.35) Rheinland-Pfalz von oben Erstsendung: 21.05.2017 in SWR/SR



09.00 (VPS 09.05) Lieblingsstücke der Klassik Pietari Inkinen und Vadim Gluzman präsentieren Bach und Brahms



10.35 2018 - Das Quiz



Der Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen Erstsendung: 27.12.2018 in Das Erste



Mittwoch, 02. Januar 2019 (Woche 1)/19.12.2018



04.55 h: geänderten Beitrag beachten!



04.55 (VPS 04.54) SR: Chile - Von der Wüste ins ewige Eis Erstsendung: 13.01.2008 in Das Erste



Sonntag, 06. Januar 2019 (Woche 2)/19.12.2018



Sendung ist mit VT-Untertitel !



18.45 BW: Treffpunkt



Dreikönig



Montag, 07. Januar 2019 (Woche 2)/19.12.2018



22.30 h + 23.00 h: Tausch der Sendeplätze!



22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 163



23.00 (VPS 22.30) Die Montagsmaler Scherzkeks - Kreisläufer Erstsendung: 02.10.2018 in SWR/SR



Moderation: Guido Cantz



Folge 17



Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2)/19.12.2018



04.55 h: geänderten Beitrag beachten!



04.55 (VPS 04.54) SR: Neuseeland - Reiseerlebnisse auf der Nordinsel Erstsendung: 11.09.2005 in Das Erste



Freitag, 11. Januar 2019 (Woche 2)/19.12.2018



01.30 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!



01.30 Nachtcafé (WH) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Reiz des Abenteuers



Montag, 14. Januar 2019 (Woche 3)/19.12.2018



22.30 h + 23.00 h: Tausch der Sendeplätze!



22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 164



23.00 (VPS 22.30) Die Montagsmaler Tanzbein - Tonleiter Erstsendung: 04.10.2018 in SWR/SR



Moderation: Guido Cantz



Folge 18



Dienstag, 15. Januar 2019 (Woche 3)/19.12.2018



21.00 Preiswert, nützlich, gut? Werkzeug



Das Heimwerkerherz schlägt höher, wenn ein neues Projekt ansteht. Doch welches Werkzeug ist das Beste? Worauf muss man beim Kauf achten? Reicht ein Leihgerät? Lohnen sich teure Markengeräte, oder bringt auch günstiges Werkzeug genug Leistung? Zusammen mit Familie Frank/Schultz verschafft sich SWR Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer einen Überblick und testet Akku-Bohrschrauber. Wie lange halten die Geräte im Belastungstest? Außerdem: Welche Säge braucht man, um sauber Fußboden zu verlegen? Auch für kleinere Do-it-yourself-Projekte ist gutes Werkzeug gefragt. Wie findet man heraus, wo Stromkabel in der Wand liegen? Wie gelingt eine schöne Bilderwand? Und wie nützlich sind Multitools? Hendrike Brenninkmeyer findet heraus, dass mit dem richtigen Werkzeug jedes Projekt gelingt. Ein Film von Sebastian Schiller, Jochen Klöck und Christine Kämper.



Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/19.12.2018



22.30 h + 23.00 h: Tausch der Sendeplätze!



22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 165



23.00 (VPS 22.30) Die Montagsmaler Laut & Lustig - Florett & Säbel Erstsendung: 05.10.2018 in SWR/SR



Moderation: Guido Cantz



Folge 19



Sonntag, 27. Januar 2019 (Woche 5)/19.12.2018



Sendung ist mit VT-Untertitel !



10.15 Zum 85. Geburtstag von Johannes Kühn (3.2.) Papier, Stift, Kaffee und Zigarren Der Dichter Johannes Kühn Erstsendung: 06.01.2019 in SR



Montag, 28. Januar 2019 (Woche 5)/19.12.2018



22.30 h + 23.00 h: Tausch der Sendeplätze!



22.30 (VPS 23.15) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Giovanni Zarrella Folge 166



23.00 (VPS 22.30) Die Montagsmaler Stramme Waden - Flotte Flitzer Erstsendung: 08.10.2018 in SWR/SR



Moderation: Guido Cantz



Folge 20



