Die Kurse deutscher Anleihen haben sich am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank wenig verändert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,01 Prozent auf 163,41Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,237 Prozent.

In Italien zogen die Anleihekurse dagegen deutlich an. Im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission ist das drohende Strafverfahren gegen Rom wegen überhöhter Neuverschuldung vorerst abgewendet. Italien habe ausreichende Zugeständnisse gemacht, um dies für 2019 zu vermeiden, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis am Mittwoch. Am Morgen hatte es bereits erste Berichte über eine mögliche Einigung gegeben. Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen fiel um 0,17 Prozentpunkte auf 2,77 Prozent.

Am Abend rückt der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in den USA in den Fokus. Eine Zinsanhebung gilt unter Analysten als wahrscheinlich. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale die Federal Reserve für das kommende Jahr aussendet. Nicht wenige Beobachter erwarten, dass die Fed im Laufe des kommenden Jahres ihren Ende 2015 begonnenen Straffungskurs beendet./jsl/mis

ISIN DE0009652644

