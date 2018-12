ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Die Teilnehmer hielten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück, die am Abend nach dem europäischen Börsenschluss mitgeteilt wird. Die noch vor kurzem als so gut wie sicher eingepreiste Zinserhöhung gilt nun nur noch als wahrscheinlich. Überraschungspotenzial gibt es auch beim Ausblick auf die weitere US-Geldpolitik. Nach den jüngsten Schwächesignalen aus der Wirtschaft könnten die Währungshüter die ursprünglich vorgesehene weitere Straffung etwas zurückfahren.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.540 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 57,18 (zuvor: 54,41) Millionen Aktien.

Die Swatch-Aktie zeigte sich erholt und führte mit einem Plus von 2,4 Prozent den SMI an. Die Aktie hat seit ihrem Jahreshoch im Juni rund 43 Prozent verloren und gilt nun bei manchen Anlegern als günstig. Der Rückschlag erfolgte vor allem wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China, denn für das Unternehmen ist der chinesische Markt von großer Bedeutung. Für die Aktie des Wettbewerbers Richemont ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Die defensiven Pharma-Schwergewichte blieben diesmal hinter dem Markt zurück. Roche verloren 1,1 Prozent, Novartis gaben 0,1 Prozent ab. Die auf Augenheilkunde spezialisierte Novartis-Tochter Alcon baut ihr Geschäft mit einem Zukauf aus. Das Unternehmen hat Tear Film Innovations aus den USA übernommen. Tear Film Innovations stellt ein Gerät her, das bei sogenannter KCS oder dem Syndrom des Trockenen Auges zum Einsatz kommt. Einen Preis nannte Novartis nicht.

Nestle legten um 0,1 Prozent zu. Der Nahrungsmittelkonzern baut ein neues Kaffee-Werk in Mexiko. Wie das Unternehmen mitteilte, will es in Veracruz 154 Millionen US-Dollar investieren. Die Kapazität soll 20.000 Tonnen im Jahr erreichen. Mit dem neuen Werk wird Nestle in Mexiko 18 Prouktionsstätten betreiben.

December 19, 2018

